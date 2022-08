Reforma tributaria: ¿en qué se diferencian los proyectos de gobiernos Petro y Duque?

Colombia

Carlos Rodríguez, un experto en temas tributarios y docente de la Universidad de los Andes, conversó en La W a propósito de la reforma tributaria que fue radicada por el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.

Además de explicar algunos detalles del recaudo que se pretende lograr en esta administración para financiar proyectos sociales, se refirió a la diferencia que tiene con la reforma tributaria que se presentó en el gobierno de Iván Duque.

“La diferencia es el momento que está viviendo el país, acá no está tocando el impuesto a las ventas, se espera un recaudo de $25 billones y no se tiene tan claro de dónde va a salir porque las cuentas no siguen dando”, aseguró el experto.

Sobre el impuesto a las ventas, que es el IVA, indicó: “en esta se está tocando a los que más ganan, pero en algunos casos esas modificaciones resultan ser incluso confiscatorias”.

En cuanto a las ganancias ocasionales, que es cuando una persona gana una apuesta, una herencia o vende un bien, explicó cómo afectaría en los impuestos a quienes ganen más de $10 millones.

“Si por ejemplo yo tengo un salario de $8 millones, pero vendo un bien o me gano algo y como entra en el mismo bolsillo, resulto afectado. Como la tarifa es progresiva, resultaría afectado con las ganancias ocasionales”, indicó.

Finalmente se refirió al proyecto político de Petro y los alcances de su reforma tributaria. “Los recursos que se necesitan para los temas sociales deben salir, pero lo que pedimos desde la academia es que no se castigue el aparato productivo de este país, que no se castigue a los que generen ingresos”, puntualizó.

A continuación, escuche la entrevista con Carlos Rodríguez, un experto en temas tributarios y docente de la Universidad de los Andes.