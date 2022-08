El fiscal general de EE.UU. ha sido muy silencioso: Shanlon Wu, sobre redada a Trump

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. (Photo by James Devaney/GC Images)

A propósito del allanamiento del FBI en la residencia de Donald Trump de Mar-a-Lago en la Florida, La W conversó con Shanlon Wu, exfiscal federal y abogado penal, sobre los alcances políticos y judiciales de este hecho.

De acuerdo con el exfiscal, algunos están utilizando este hecho para su beneficio político, pero también hay que tener en cuenta el papel que ha jugado el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en este caso de Donald Trump.

“El fiscal general no va a autorizar la redada si piensa que simplemente va a buscar algo, tuvo que haber evidencia bastante fuerte, seguro hubo algo riguroso y por eso creo que puede haber cargos federales”, aseguró el experto.

En la misma conversación aseguró que no duda de las capacidades legales del fiscal general Merrick Garland, pero sí han surgido críticas en este caso.

“El fiscal ha sido muy silencioso, pero ha podido ser más transparente y hacer más. No dudo de sus habilidades legales, pero en la mayoría de los casos fue juez y no fiscal. En ocasiones puede verse lento para adelantar una investigación, no es miedo, sino que su instinto por ser un juez de apelaciones es distinto a una trayectoria como fiscal”, indicó Shanlon Wu.

El exfiscal federal también se refirió a la forma en la que este hecho ha sido tomado por algunos sectores políticos. Según él, algunos conservadores han hablado de un cambio de leyes en la Florida, lo que considera como “ilógico y alarmante”.

El exfiscal federal indicó que es “ridículo” pensar que el Departamento de Justicia está persiguiendo al expresidente Donald Trump.

Sobre la negativa de Trump de responder en la investigación civil

Además del caso del FBI y el allanamiento a su residencia en Florida, el expresidente Donald Trump fue noticia porque se negó a hablar en la investigación civil que se adelanta en Nueva York.

En este caso fue citado por la fiscal Letitia James para que respondiera sobre sus prácticas inmobiliarias y el negocio de la Organización Trump, pero evocó la Quinta Enmienda.

“Es algo esperado, no es inesperado que decida evocar la Quinta Enmienda, pero Trump siempre ha criticado ese derecho. Esto se puede interpretar, en un caso, como que la persona está tratando de ocultar algo”, indicó el exfiscal federal.