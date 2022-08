Catalina Suárez, después de ser vocera del ‘No’, invitó públicamente al sí a la paz

La periodista Catalina Suárez, quien conduce Al Oído de La W, reveló que se quita la camiseta del no y le dice sí a la paz. “Hace 5 años no creía en la paz, pero al mundo también venimos a desaprender, hoy digo sí, intentemos todo por la paz, cálmense, a quienes aún dicen no, quién quita que en esa firma venga el amor de sus vidas como me pasó a mí. Sí a la paz por una razón: necesitamos dejar de creer que es normal matarnos entre todos, ya es hora de avanzar”.

Luego la periodista agregó, “me quito públicamente la camiseta del no y con convicción y a su oído me pongo la del sí a la vida y sí a la paz, con todo mi amor y convicción digo sí le creo a la paz”.

Una confesión al país ya que la periodista fue en su momento una de las jóvenes voceras a nivel nacional e internacional del NO al plebiscito de la firma con el acuerdo de paz.

Catalina actualmente tiene un proceso social en todo el país de ‘Respeto en la diferencia’ con el que ayuda con su esposo a niños en regiones vulnerables del país.

“No puedes recorrer esa Colombia oculta en la que los niños no pueden dormir por las balas, en las que llegan más armas que libros. Soy convencida de los argumentos que tenía, pero hoy son más las razones de decir sí y ayudar a construir la Colombia que tanto soñamos”, expresó la periodista.

Al Oído conoció la petición de los jóvenes del país al Gobierno:

Llega una de las primeras quejas al Gobierno del presidente Petro y curiosamente por parte de los jóvenes.

Al Oído conoció una carta que firman distintas organizaciones de la juventud, entre esas la mesa Inter partidista de la juventud, organizaciones sociales de jóvenes, jóvenes de la mesa de paz, independientes, en fin, jóvenes y más jóvenes. Buscan que la elección del consejero presidencial para la juventud sea una persona con experiencia, que respete y garantice los derechos de todos los sectores sin sesgos y pueda liderar la política nacional de juventud.

Han intentado contactar al director del Departamento Administrativo, Mauricio Lizcano, para que los escuchen ya que sienten que solo están abriendo puertas a jóvenes del movimiento de Gobierno, pero no a los elegidos. Ojalá los escuchen.

El dato que les tengo es que incluso los jóvenes del movimiento ‘Soy porque somos’, que es el de la vicepresidenta Francia Márquez, también firmaron; tampoco se sienten escuchados ni incluidos.