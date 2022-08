Hay que trabajar duro para conseguir los resultados que se buscan: Mat Fraser

En el marco del Fitland Fitness Festival, la competencia más importante de Crossfit, el estadounidense está presentando su libro y programa de entrenamiento ‘Hard Work Pays Off’, sobre esto, Fraser mencionó que “todo este tema nació en la universidad. Quería asegurarme que me fuera bien en mis clases y no sabía cómo, por eso me di cuenta que tenía que trabajar duro para conseguir los resultados que quería”.

Sobre sus títulos como el hombre más fit del mundo, indicó que “es un tema que me llena de orgullo porque fueron muchos años dedicados a esto. Me esforcé mucho dentro y fuera del gimnasio y pude competir y ese esfuerzo se vio reflejado en los resultados que conseguí”.

De igual forma, señaló que se enamoró de cómo funciona el crossfit y por eso terminó involucrado en ese deporte.

Para finalizar, Fraser, habló sobre los beneficios del crossfit a comparación de otros deportes, allí dijo que lo clave está en la comunidad que se crea alrededor del deporte. “Conoces a personas nuevas, tienen retos juntos, hacen cosas juntos y tienes competencias amigables”.

Escuche la entrevista a continuación: