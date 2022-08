¿Medida sobre recargos nocturnos afecta la generación de empleo? Expertos responden

Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, y el representante Juan Diego Echavarría hablaron con W Radio sobre la nueva medida relacionada con el pago de horas extras y recargos nocturnos a partir de las 6:00 de la tarde.

“En las circunstancias actuales es preocupante porque tenemos una prioridad para el bien del país y cerrar las brechas sociales. Desde el sector empresarial seguimos haciendo esfuerzo por recuperar empleo y la generación de nuevas oportunidades laborales”, señaló.

“Tendríamos que aplicarle el tema de seguridad y compromisos legales, eso representaría un 10.5% sobre el salario mínimo por cada trabajador”, agregó.

Además, explicó por qué creen desde Acopi que esta medida no generaría más empleo en el país.

“Si no gana más de un mínimo el factor económico es mayor. No creemos que eso vaya a generar desempleo o despidos, pero sí que como empleador no se abran nuevos empleos”, señaló.

Además, propuso que se esta nueva medida se haga con gradualidad, pues “lo justo para que el sector empresarial tenga la oportunidad de ajustar su estructura”.

Por su parte, Echavarría defendió la propuesta asegurando que desde el sector empresarial deben poner su “granito de arena” y tener “solidaridad”.

“Hay que entre todos poner un granito de arena y a través del principio de solidaridad todos debemos crecer. Siempre es el mismo argumento de que se va a afectar la generación de empleo. Han pasado 19 años y no se logró determinar qué afecta a la generación de trabajo (…). Esto para nada afecta a la generación de empleo”

“Renuncien un poco a las utilidades, solidarícense con el pueblo colombiano”, agregó.

De igual forma, destacó que no se cumplió con la meta de generar 200.000 empleos por año.

“La motivación es la generación de empleo. Si hacemos una revisión se evidencia que la motivación de la norma no se cumplió. Se pretendía generar 200.000 empleos anuales, pero por mucho se generan 40.000 en dos años”.

“Pensamos que hoy es necesario reivindicar y pagarles lo justo: dominicales y festivos al 100%”, añadió.