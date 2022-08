Opinómetro: a un 50% les gusta el gabinete ministerial de Gustavo Petro

Gustavo Petro. Foto: Juan Barreto / AFP via Getty Images

Colombia

El más reciente Opinómetro realizado por Datexco para W Radio consultó a los colombianos sobre la posesión del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de agosto, en particular su opinión sobre el discurso de posesión y la conformación del gabinete ministerial del primer mandatario.

En primer lugar, los colombianos consultados por Datexco respondieron si vieron o no por televisión la transmisión en vivo de la toma de mando presidencial de Gustavo Petro: un 69% respondió que sí la vio, mientras que un 30% respondió que no la vio.

Más adelante, un 66% de ciudadanos encuestados respondió que sí le gustó el discurso de posesión del presidente Petro, mientras que un 14% indicó que no y un 16% optó por la opción No Sabe.

Ante la pregunta ‘¿Queda usted tranquilo después de escuchar el discurso de posesión del presidente Gustavo Petro?’, los ciudadanos que participaron del estudio respondieron así:

Sí: 56%

56% No: 19%

19% No sabe: 20%

20% No responde: 5%

Por otro lado, Datexco consultó sobre si a los ciudadanos les gustó o no que, en la ceremonia de posesión, el presidente Petro pidiera la espada de Bolívar como un símbolo. Al respecto, un 62% opinó que sí le gustó, mientras que un 25% advirtió que no le gustó y un 10% No Sabe.

Finalmente, sobre cuánto ha gustado el gabinete ministerial nombrado por el presidente, un 50% sostuvo que le gusta mucho, mientras que un 25% indicó que le gusta poco y a un 11% no le gustó nada. Un 9% no sabe y un 4% no responde.

Ficha técnica

El Opinómetro de Datexco para La W se realizó a partir de 700 encuestas telefónicas en hogares a hombres y mujeres mayores de 18 años en las siguientes regiones del país: Eje Cafetero y Antioquia, Llanos, centro-sur Amazonía, Caribe, centro-oriente y Pacífico.

En cuanto a la precisión de la medición, contó con un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.

