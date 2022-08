Ser profesor en el Catatumbo es un reto: docente denuncia mal estado en colegios

En las últimas horas, se conoció un video de una docente en el que se evidencia el mal estado de las vías en el Catatumbo, por las cuales docentes y niños arriesgan su vida para llegar a las escuelas rurales.

En entrevista con La W, la docente de la escuela de San Jacinto, Olga Carrascal, comentó que “el lunes yo publiqué ese video porque iba con mis compañeras profesoras y la carretera estaba muy mal, era una cosa extremadamente difícil (…) este es el pan del cada día de nuestra región”.

De igual forma, Carrascal se refirió a la inversión que debería hacer el Gobierno Nacional en la educación e infraestructura en Colombia. “A mí me gustaría decirle al ministro de Educación y al presidente que somos 3 docentes para bachillerato. No tenemos docentes de química, física, biología y matemáticas, nuestros estudiantes no reciben clases de las áreas fundamentales”.

Agregando que “lo que nos dicen es que el nombramiento de profesores no puede darse porque el número de estudiantes no da para nombrar esos docentes porque son mínimo 35 estudiantes por profesor y nosotros en secundaria tenemos cerca de 140 estudiantes”.

Por otra parte, la profesora señaló en la entrevista que “tenemos una situación muy preocupante de unos niños de una vereda que se llama San Jacinto que no están recibiendo clases porque el terreno está cediendo y está en una zona de alto riesgo y no nos han dado respuesta”.

Para finalizar, Carrascal resaltó que las instituciones están en situaciones precarias. “No tenemos escenario deportivo, ni salones para hacer eventos, ni sala de informática, tampoco biblioteca. No tenemos condiciones”.

Escuche la entrevista completa a continuación: