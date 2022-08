¿Hay irregularidades en la construcción del colegio Pablo VI en Sopó?

Bogotá

En pocas semanas, la administración del alcalde Alejandro Rico inaugurará el colegio Pablo Sexto en el municipio de Sopó. Cundinamarca. La nueva sede albergará a cientos de estudiantes y significa un avance importante para el sector de Educación del municipio.

Sin embargo, la administración actual denuncia presuntas irregularidades que se llevaron a cabo al momento de comprar los predios destinados a la construcción del colegio.

El exalcalde William Venegas, quien dirigió el proceso de compra, habría ignorado un avalúo catastral del año 2015 que establecía que el valor del predio era de más de 600′000.000.

Sin embargo, los concejales municipales denunciaron que el alcalde del momento ignoró este valor y contrató uno nuevo, el cual arrojó la cifra de 100′000.000 de pesos, valor por el cual fue comprado el predio.

Por su parte, el exalcalde explicó en La W que el avalúo original no tenía autorización de los dueños del predio y no se tenían en cuenta las delimitaciones, por lo que no arrojó información relevante para el proceso de construcción.

Por este motivo, la administración de Venegas optó por contratar un nuevo avalúo.