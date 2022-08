“Pena debe darle su forma de gobernar, alcaldesa”: Catalina Suárez a Claudia López

Editorial Al Oído

Lo que debería darle pena alcaldesa:

Al Oído de la desatinada frase de la alcaldesa Claudia López en el día de ayer, cuando dijo “Debemos llegar a un punto en el que nos dé pena salir en un vehículo”.

Si algo nos ha enseñado la alcaldesa Claudia López, es que siempre hay un culpable distinto a ella y su administración, ahora culpa a los propietarios de carros, igual que cuando en una entrevista invitó a quienes criticaron medida de pico y placa a que vendieran su carro si no les gustaba la medida, o ni que decir cuando se le acercó una vendedora informal y le pidió ayudas para el sector para que los dejara trabajar, a lo que la alcaldesa contestó de forma arrogante “trabaje mi señora”.

Pena el día que un empresario reportó cómo al coger un hueco su carro se dañó y la alcaldesa expresó, “los rines de tu lujoso carro pueden esperar”, en lugar de hablar del pésimo estado de la infraestructura de la ciudad, y el riesgo que es ir en moto, bicicleta, carro o caminando con esos huecos que hay.

Alcaldesa, usar carro no es un lujo, es una necesidad, ¿por qué sentir pena?

Pena la forma en la que nos gobiernan, pena ver cómo se le salió de las manos la seguridad y movilidad de la ciudad, pena lo sucia que está la ciudad, pena ver cómo hizo lo contrario a lo que prometió; pena repartir mermelada en el Concejo, eso sí debería dar pena, no usar un vehículo, que no es un gusto. No crea que todos los días los ciudadanos dicen “Qué felicidad, me voy a meter dos horas en un trancón”.

Qué falta de autocrítica y que falta de respeto con los ciudadanos que además de padecer la nueva Bogotá nos toca aguantar que siempre usted nos culpe de todo.

Por otra parte, la alcaldesa además afirmó “cada persona que va desesperada hoy en un trancón va sola en un carro”. Cómo se nota alcaldesa que dice eso desde la comodidad de su despacho, el carro se comparte mucho, entre otras, porque es la forma en la que cientos de familias logran ahorrar en transporte, trabajar, llevar a sus hijos al colegio, etc.

De acuerdo con el estudio de plataforma de tecnología de geolocalización, Bogotá es la ciudad con mayor tráfico vehicular en Sudamérica y la cuarta en todo el mundo. Según el estudio, un conductor en la capital colombiana gasta al año 126 horas adicionales al tiempo regular debido a los trancones, es decir, un 55% más de tiempo.

Nuestra movilidad es un dolor de cabeza diario, no algo que por capricho elijan los ciudadanos. De acuerdo con datos del Dane, en Bogotá el 34.5 % trabaja en la informalidad en su mayoría con su vehículo, entonces usarlo no es un lujo.

La inseguridad en el transporte público aumentó en la ciudad, de acuerdo con las cifras de Futuros Urbanos en TransMilenio, aumentaron en un 50% los robos. Ante este panorama de inseguridad es obvio comprender por qué muchos bogotanos han optado por dejar atrás el trasporte público. Ni que decir la inseguridad de andar en bicicleta, incluso solo al salir caminando.

Alcaldesa, usar TransMilenio es el deporte extremo más practicado en la ciudad, llegar vivos a casa o sin rastro de inseguridad una hazaña, los trancones un desgaste a nuestra salud mental, por favor dele pena culpar a los ciudadanos de ver que Bogotá está claudicando.