Tres días de arresto a gobernador de Santander por incidente de desacato

Desde hace seis meses cerca de 40 niños del colegio Palmira, de San Vicente de Chucuurí, ubicado en Santander, se quedaron sin docente que dictaba varias materias. Prácticamente no han podido estudiar en un semestre completo.

A pesar de que hubo una acción judicial el pasado 21 de julio en el que ordenaba al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y la secretaria de Educación, María Eugenia Triana, de nombrar a un docente, la orden del juez no se ejecutó.

Ante el incidente de desacato que ya quedó en firme en segunda instancia, los funcionarios mencionados deberán asumir tres días de arresto y pagar una multa de tres salarios mínimos vigentes.

William Duarte, abogado y quien fue el accionante, dijo que, “ya casi un semestre se cumple de que no reciban clases, los niños se retiran, los padres no saben qué hacer, la rectora del colegio habla de deserción, son niños campesinos que no se les da la oportunidad de estudiar, no se les brinda las facilidades, pues desde luego van a terminar trabajando en el campo y no estudiarán”.

Según el abogado, el fallo quedó en firme, es decir, la orden judicial debe cumplirse. Lo que queda en este proceso es otra instancia que es la consulta para verificar que a las dos partes se les notificó este proceso.