Al Oído: alcaldesa Claudia López de rumba mientras en Bogotá aumentan las masacres

Indignación por fiesta de la alcaldesa Claudia López

Las redes sociales evidenciaron la indignación que generó el registro de fiesta de la alcaldesa Claudia López con varios de sus amigos. Al evento de celebración por el semáforo en verde al POT asistieron diferentes políticos cercanos a la mandataria, en un reconocido bar.

“Yo si me alegro de que la alcaldesa de vez en cuando salga y disfrute, especialmente porque ella sus ediles, concejales y amigos congresistas no van a tener que padecer lo que es salir en la madrugada a coger taxi con miedo. Seguro no van a sufrir ese fenómeno de masacres que estamos viendo en Bogotá. Semejante fiesta por el POT, mientras asesinatos e inseguridad aumentan. ¿Este era el momento de estar de fiesta alcaldesa?”, Cuestionó Catalina Suárez.

Intolerante al volante

En el día de ayer se conoció un video que es el reflejo de nuestra enferma sociedad y nuestro peor virus que está lejos de ser el COVID, la viruela del mono o cual quiere otro; nuestro peor virus es la falta de respeto.

El video que se viralizó permite ver cómo una persona que iba en un automóvil en Bogotá intentó pasar por encima de un ciclista de manera consiente. Todas las personas que estaban viendo empezaron a gritar y muchos alcanzaron a grabar lo que se volvió viral.

La persona sin importar que lo estaban registrando desde cámaras atropelló al ciclista y logró escapar. Una actuación violenta y vergonzosa que merece toda nuestra indignación en una sola voz.

El panorama para nuestros ciclistas no es el mejor. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en lo corrido de 2022 ha aumentado el número total de personas fallecidas en accidentes de tránsito en las vías de Colombia y el panorama para nuestra convivencia hace que encendamos las alarmas sobre la inseguridad y la violencia. Según la cifra entregada por la Policía Nacional, en la capital del país han aumentado los casos de intolerancia en un 65%.

“La vida en Bogotá NO es sagrada. Estamos atravesando un momento dramático y no pasa nada. Sanción social a quienes creen que pueden pasar por encima de otros”, dijo al cierre Suárez.