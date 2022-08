Centro Democrático prepara debate de control político por suspensión de bombardeos

Colombia

El Centro Democrático preparará un debate de control político sobre las recientes decisiones del Ministerio de Defensa, entre ellas la suspensión de los bombardeos para proteger a la población civil y a los menores reclutados.

La senadora Paloma Valencia advirtió en diálogo con La W que los anuncios le darán más garantías a la criminalidad, entre ellos la orden de no fumigar, no erradicar forzosamente los cultivos ilícitos en ciertas regiones, no extraditar a los narcotraficantes que colaboren con la justicia, no bombardear, entre otros.

“La novedad del Gobierno es cuidar el narcotráfico y la criminalidad, no hay un solo anuncio para los colombianos de a pie, para los colombianos que estaban esperando qué se iba a hacer en política social”, dijo.

La congresista admitió que lo ideal es que no hubiera una sola bomba, ni confrontaciones, pero recordó que “esa no es la realidad de Colombia”.

Por su parte, la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Luz María Múnera, dijo que “es una maravilla” suspender los bombardeos.

“Vamos muchos años matando niños, campesinos, población civil a punta de bombardeos, con toda la política del enemigo interno y de la guerra. Estamos hablando de un periodo de paz”, señaló.

Y agregó que los civiles han sido utilizados como escudos humanos durante muchos años y no es una novedad.

“Estamos hablando de la posibilidad de que los colombianos de todo tipo se sienten a conversar, la paz no es un asunto de vencedores y vencidos”, dijo.