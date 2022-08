Ausencia de Colombia en sesión de la OEA sobre crisis en Nicaragua genera debate

Congresistas de diferentes sectores políticos reaccionaron a la revelación de Noticias Caracol en la que se confirmó que el Gobierno sí supo de la realización de la sesión de la OEA para condenar las violaciones de DD.HH. en Nicaragua y ordenó ausentarse.

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, aseguró que las explicaciones del Gobierno no han sido suficientes.

“El canciller no solo romantiza y exalta al asesino y narcotraficante ‘Jesús Santrich’ sino que con esta decisión acolita y respalda a la dictadura nicaragüense”, dijo.

Y también cuestionó que el presidente Gustavo Petro se entrometiera en asuntos internos de Argentina, firmando una carta de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Esto es un mal comienzo del canciller Leyva, comienza con el pie izquierdo”, señaló.

“Están haciendo pactos con el demonio, con la dictadura”, agregó.

Por su parte, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro, señaló que el presidente de la República ha demostrado ser un defensor de derechos humanos.

“El canciller tiene la experiencia suficiente para no actuar de manera apresurada porque aquí están ligados otros aspectos. Y es que muchas veces se toman las decisiones desde Bogotá, hay 75.000 kilómetros cuadrados donde pescadores y de San Andrés y de Providencia dependen indudablemente de eso para comer, esos son los nadies”, señaló.

El congresista destacó que no se puede votar en bloque “algo que puede afectar el día a día de estos pobladores”.

Finalmente, ambos representantes resaltaron la necesidad de citar al ministro Leyva a un debate de control político para explicar sus recientes decisiones.