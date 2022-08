Carlos Mattos y Emilio Tapia son vecinos nuevamente

Nos contaba temprano Daniel Coronell del traslado del empresario Carlos Mattos de la cárcel de Combita en Boyacá a una cárcel en Barranquilla.

Me enteré que este traslado no fue decisión de un juez de la República, si no del mismo Inpec ante una orden médica de Medicina Legal que exigía mover de cárcel al interno.

El diagnóstico del Instituto señala que sufre de hipertensión, diabetes, entre otras enfermedades.

El nuevo abogado de Mattos, Jesús Albeiro Yepez, había presentado múltiples solicitudes al Inpec ante la situación de salud del empresario alegando que las condiciones climáticas de Boyacá deterioraron la condición de su defendido.

Yepez argumentó razones de arraigo, pues Mattos tiene familia en esta ciudad.

La defensa del empresario alegó que teniendo en cuenta los delitos imputados en el caso Hyundai, este jamás debió estar en una cárcel de máxima seguridad como lo es Combita.

Y les tengo el dato de la ñapa: Mattos volverá a ser vecino de Emilio Tapia, con quien compartió patio durante su estadía en la cárcel La Picota en Bogotá.

En medio de traslados, el Inpec y el destino los volvió a unir.