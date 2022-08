Les pagaron a congresistas 35 millones de sueldo y muchos dicen que no les alcanza

Pagaron en el Congreso

Hace un mes, en medio de una polémica, conocimos lo que pensaban muchos congresistas acerca de reducirse el sueldo, frases como la congresista que expresó que sólo les quedaban libres de los 35 millones 8, y que eso no alcanzaba, que por eso no querían apoyar el proyecto del senador JP Hernández, o cómo los que dicen que por favor les paguen la gasolina porque no les alcanza. Por eso, Al Oído conoció el desprendible del primer sueldo de nuestros congresistas actuales.

Nuestros honorables congresistas devengaron $35.316.445 millones, que con las debidas deducciones (salud, pensión, solidaridad y retención en la fuente) les queda en $27.042.621.

Es decir, mintieron todos aquellos que en medios expresaron que les quedaban solo 8 millones de sueldo y que supuestamente pagaban 10 millones en impuestos, cosa que también es mentira.

Sueldo de congresistas vs el salario mínimo

Esto, mientras tantos ciudadanos ganan un mínimo de 1 millón de pesos, que, con subsidio de transporte queda en $1.117.000, esa es la muestra del abismo salarial. Los representantes y senadores en nuestro país ganan 35 veces más que muchos colombianos, teniendo en cuenta cifras del Congreso de la República y del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En Colombia son cerca de dos millones de trabajadores los que devengan un salario mínimo mensual, así como más de 1 millón de pensionados que reciben este salario, según cifras del Ministerio de Trabajo.

¿Y alcanza el sueldo?

De acuerdo con el Dane, los ciudadanos que ganan el mínimo gastan de ese dinero el 33% en pagar el inmueble que se habita, el 15% a la alimentación, es decir 152.000 para el mercado del mes, y claro, la tercera categoría que más afecta el bolsillo de los colombianos es el transporte, en los que gastan 130.000. Hagan la cuenta, ahí ya van 740.000 y existen hogares que tienen un ingreso total inferior al salario mínimo.

Se acuerdan que otros parlamentarios decían, “no por favor no me quiten el sueldo, es para hacer viajes al territorio”, bueno pues eso también era mentira, Al Oído conoció que la prima de servicio que reciben es precisamente para pagar viajes, reuniones y peajes. Tienen 2 tiquetes semanales para viajar a sus regiones y además les dan un celular de gama alta, (menos mal avanzamos y ya no les pagan el plan).

Cómo olvidar el congresista que dijo que desde su llegada al Congreso nunca había aguantado tanta hambre, de razón la repartidera de oblea, ojalá que si no les alcanza, se unan al combo de la coca como a tantos nos toca, sí honorables congresistas, ustedes también pueden ahorrar llevando almuercito en coca, porque déjenme decirles el corrientazo ha subido porque la inflación de alimentos siguió siendo protagonista.

Ojalá que ese sueldo le alcance a la senadora Isabel Zuleta para los recorridos que tiene en el territorio ya que esa fue otra de las excusas que dio, y ojalá no crea que por contar la realidad y comparativos de sueldos, los periodistas buscamos extorsionarla contando la diferencia que existe.

Otros dicen “apoyamos que se nos baje el salario”, claro, pero desde el 2026, cómo si usted ciudadano pudiera decir: “Hagan la reforma, pero desde 2026″.

Colombianos, a trabajar, porque el sueldo de los congresistas no se paga solo.