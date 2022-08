“Sí estamos ayudando a la comunidad”: alcalde de San Cristóbal sobre inundaciones

En entrevista con La W, el líder social Roimer Ayola denunció la grave situación que viven los habitantes de San Cristóbal, Bolívar, por las graves inundaciones que se han presentado desde hace más de un mes.

De igual forma, aseguró que ni la Alcaldía ni el Gobierno Nacional les ha dado una respuesta ante esta emergencia.

“Hay una emergencia desde el 15 de julio, sin embargo, la comunidad se queja porque las motobombas no están funcionando las 24 horas, el alcalde dice que sí, pero lo que registra la comunidad dice otra cosa. Todos los días amanece inundado el municipio cuando apagan las motobombas en la noche”, explicó.

Asimismo, el líder social aseguró que no se han comunicado con la Gobernación porque prefirieron conseguir respuestas directamente desde la Alcaldía.

Por su parte, Carlos Julio Morales, alcalde del municipio, aseguró que sí se han tomado medidas para afrontar la situación.

“No se puede decir que el Gobierno Nacional no ha tomado medidas para solucionar la situación de San Cristóbal, no sé si las soluciones han sido equivocadas (…) el proyecto se hizo, no fue perfecto, pero hoy hay grandes filtraciones”.

Así mismo, el alcalde aseguró que el municipio sí cuenta con un hospital con capacidades de atender a la comunidad en caso de enfermedades causadas por las inundaciones.

Escuche la entrevista completa a continuación: