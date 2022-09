En 2023 iniciarán las obras en la Séptima y en la Autonorte de Bogotá: Claudia López

Bogotá

En las últimas semanas se han conocido varias denuncias por parte de los ciudadanos de Bogotá por la movilidad de la ciudad, que se ha visto afectada por trancones de horas, daños en la malla vial y las distintas obras que se realizan en las calles de la capital.

En entrevista con La W, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López aseguró que los problemas de movilidad que enfrenta Bogotá “son por la manera en la que decidimos cómo movernos”.

Sin embargo, afirmó que la congestión también se debe a la cantidad de obras que se dan frente a la propuesta que dio en el 2019 donde dijo “vamos a hacer en 10 años, las obras que no hemos hecho en 50, porque por no haberlas hecho es que estamos trancados, porque no hemos construido el servicio de transporte público de una ciudad de 10 millones de personas”.

Asimismo, López anunció que en el 2023 la Autopista Norte y la Séptima de Bogotá entran en proceso de ampliación, lo que requiere un largo tiempo con en obras viales que “seguramente nos van a hacer la vida cuadritos pero hay que hacerlas”.

Del mismo modo, contó que en 2028 se estrenará la primera línea del Metro de Bogotá, y para el 2032 se espera tener la segunda línea, lo que mejoraría la movilidad de los ciudadanos.

Por último, advirtió que la Alcaldía no tiene la culpa de las tardanzas de cada ciudadano, “hay tres cosas que dependen de cada persona, primero, organizar el tiempo, segundo, no todos tienen que entrar en la hora pico, las empresas que puedan, reestablezcan horarios o miren la opción del trabajo remoto, y tercero, no tengamos sillas vacías, llevamos un años haciendo pedagogía de esto, no es posible que el 25% de las sillas del transporte público estén vacías y el 80% de los cupos del transporte privado esté vacío”, ultimó.

