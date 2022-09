Es irracional que prefieran ir dándose contra el timón en un trancón: Claudia López

Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su gestión y las constantes críticas que ha recibido por la inseguridad y los trancones en la ciudad.

En cuanto a los trancones, uno de los mayores problemas de la capital del país, López comentó que “la movilidad de Bogotá no está condicionada por unos marcianos ni por alguien que nos manda una señal maléfica desde Júpiter, sino por la manera en cómo decidimos movernos cada día en la ciudad y también porque tomamos una decisión consciente que sí depende de nuestro control”.

Agregando que ella propuso en campaña hacer en 10 años las obras que no se hicieron en 50. “Por no hacerlas, es que estamos trancados como estamos, porque no hemos construido el sistema de transporte público que necesita una ciudad región de 10 millones de personas”.

De igual manera, criticó que en medio de los trancones haya carros con una sola persona y no se use el transporte público para descongestionar las vías.

“No todo el mundo tiene que entrar en hora pico, empresa que pueda, reajuste sus horarios. No todos debemos tener trabajos presenciales. Bien poquito espacio público que tiene la ciudad, no tengamos sillas vacías, es irracional, es ilógico”, dijo.

Agregando que “es ilógico que tengamos el 25% de las sillas del transporte público vacías y el 80% de las sillas del transporte privado vacías. Todo eso ocupa espacio y no genera ninguna movilidad”.

Por otra parte, la alcaldesa fue enfática el mencionar que “cada uno toma sus propias decisiones, si usted prefiere no ir en el transporte público sino ir dándose contra el timón en un trancón de dos horas, pues me parece irracional”.

Por último, sugirió que las personas deberían compartir los vehículos con otras personas para optimizar la movilidad. “Tener sillas vacías en las pocas vías que tenemos, es irracional. Todo lo podemos compartir”.

Escuche la entrevista completa a continuación: