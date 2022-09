La propuesta de Claudia López para que “Bogotá no esté a hora y media de Bogotá”

Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, conversó en La W a propósito de la situación de seguridad en la ciudad y cómo piensa mejorar la movilidad. Además de referirse a los trancones y el uso del transporte público y privado, contó cómo sería una “ciudad de proximidad”.

Para explicar su idea, se refirió a la odisea que tienen que pasar miles de bogotanos para salir de su casa y llegar a sus destinos de estudio o trabajo mientras en algunos horarios se ven buses vacíos.

“La gente que trabaja, la señora que va a trabajar en una casa, el obrero que va a una obra, que va a una tienda, vive en los alrededores, hacia el sur, hacia el occidente, y viene a trabajar al centro ampliado. Los buses salen llenos del sur y el occidente, vienen hacia el centro ampliado porque la mayoría estudia entre la calle 1 la 100, entre los Cerros Orientales hasta la avenida 68, ahí trabaja el 70% de la gente”, aseguró López.

¿Cómo sería una ciudad de proximidad?

Según contó la alcaldesa de Bogotá, la razón por la que algunos buses transitan vacíos en Bogotá depende de los horarios en los que las personas ingresan a sus estudios y trabajo. Sin embargo, “no es una planeación adecuada de ciudad”.

“Deberíamos tener empleo y educación a 30 minutos de la casa, alguien no tendría que ir y venir de Usme para trabajar en la calle 200 Séptima, eso no es muy racional, deberíamos tener una ciudad de proximidad donde a 30 minutos de la casa tengas el colegio, el jardín, el hospital, el trabajo, pero esa no es la ciudad que construimos en los últimos 100 años”, expresó López.

También aseguró que esta propuesta ya se evaluó en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.

“Propone que construyamos ciudades chiquitas dentro la ciudad de 30 minutos, de manera tal que nadie se gaste hora y media para ir a un sitio y devolverse, sino se gaste máximo 30 minutos, pueda caminar, pueda irse en bicicleta, que haya metro, cable o Regiotram, trayectos más corticos con menos trancón y menos contaminación”, puntualizó.

A continuación, escuche la entrevista completa con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En el encabezado, sus declaraciones sobre la ciudad de proximidad.