“No es desventaja”: Melissa Raouf llegó a la final de Miss Inglaterra sin maquillaje

La joven londinense Melissa Raouf, quien tiene 20 años, se ganó un cupo en la final de Miss Inglaterra y también decidió llevar un poderoso mensaje sobre la belleza. Se convirtió en la primera candidata en presentarse a un certamen sin maquillaje.

En diálogo con La W, esta joven británica aseguró que presentarse al concurso sin maquillarse “no es una desventaja”.

“Entendí que me puedo ver sin maquillaje. Antes era insegura, pero el maquillaje no me hace sentir quien soy, cada una brilla de forma individual y no siento que sea una desventaja”, aseguró Melissa Raouf.

En la misma conversación se refirió a la decisión de dejar de usar estos productos. Según ella, es una manera de mostrar que las mujeres no deben seguir ciertos estándares de belleza.

“Las mujeres son presionadas muy seguido para verse de una manera particular, las critican y decidí ir a la semifinal para demostrar a las mujeres que no deben seguir los estándares de belleza para sentirse hermosas en su propia piel”, contó.

Melissa Raouf reveló que también ha recibido mensajes positivos en sus redes sociales de jóvenes que aseguran sentirse inspiradas gracias a su idea de empoderamiento.

“Para mí la belleza no se trata del exterior, ese es el debate y el mensaje que quiero enviar. Una historia de una mujer empoderada puede ser muy bella y no tiene que ver con el exterior, sino lo que tiene para ofrecer al mundo”, contó.

En el encabezado, escuche la entrevista completa con Melissa Raouf, quien es finalista en el concurso Miss Inglaterra.