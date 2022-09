Sobreviviente de la masacre de Múnich revive detalles de la tragedia

A punto de conmemorar 50 años del ataque de un grupo palestino contra la delegación israelí que participaba en los Juegos Olímpicos de Múnich, en 1972, la sobreviviente Shlomit Nir revivió detalles de la tragedia en los micrófonos de La W.

En la entrevista, mencionó que para recordar lo hechos tiene que remitirse a cuando llegó a Múnich, a la Villa Olímpica. “Ellos hicieron unos Juegos Olímpicos fantásticos, todo era muy hermoso y especial (…) es un sentimiento especial porque llegan atletas de todo el mundo”.

Agregando que “esa mañana de septiembre, en medio de esa atmósfera, me desperté y cuando salí del cuarto uno de los alemanes que trabajaba en esa Villa Olímpica me pidió ver por la ventana y vi soldados en camiones, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Nos tenían totalmente protegidos”.

En cuanto a las razones que tuvo Nir para quedarse en Múnich, teniendo en cuenta que tenía planes de devolverse, la mujer aseguró que no sabía si irse antes. “Yo estaba ahí acompañando a alguien de la delegación que resultó herido en la competencia”.

Por último, resaltó que “el líder de la delegación nos tomó de la mano y nos llevó a un cuarto especial. Los que estaban ahí escondiéndose estaban viendo cada hora la televisión y veían a los terroristas negociando con los alemanes, estaban pidiendo la liberación”.

“Yo pensé que Israel vendría con una unidad especial para liberarlos, pero eso no pasó con algunos atletas. Los alemanes no querían del todo esa ayuda y por eso ocurrió esta tragedia”.

Escuche la entrevista completa a continuación: