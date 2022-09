Vamos a hacer en 10 años las obras que no hicimos en 50: Claudia López

Bogotá

En diálogo con W Radio, la alcaldesa Bogotá, Claudia López, se refirió a los problemas de movilidad y seguridad en la capital que últimamente se han agudizado, afectando a los ciudadanos.

En cuanto a la movilidad, la alcaldesa respondió que todo depende de los ciudadanos, ya que las vías de Bogotá “no están congestionadas por unos marcianos o alguien que nos manda una señal maléfica desde Júpiter”, sino por la manera que decidan moverse cada día en la ciudad.

Indicó así que se debe a que “tomamos una decisión consiente”.

También señaló que, en 10 años, se harán las obras que no se hicieron en 50: “Por no haberlas hecho es que estamos trancados como estamos, porque no hemos construido un transporte público que necesita una ciudad región de 10 millones de personas”.

Por eso, señaló que deben hacerse las obras en vez de hablar de las obras, ya que los proyectos que se están comenzando los propuso en su campaña a la Alcaldía.

Por eso, afirmó que eso es lo que le han pedido los ciudadanos: “Que amplíe la Autopista Norte, bueno, ya está la plata, igual que la Séptima. En este momento, nueve avenidas están ampliándose (…) hay que ampliarlas, hacer más carriles, hacer peatonales. Además, estamos haciendo la primera línea del Metro, en el 2032 vamos a tener segunda línea”.

Ante esto, la mandataria indicó que habrá 10 años de obras: “La segunda parte depende de cada quién. Les pido solo una cosa y es organizar el tiempo”.

Escuche la entrevista completa a la alcaldesa Claudia López en La W: