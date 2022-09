Atentado a Cristina Kirchner: ¿qué se sabe del hombre que intentó disparar?

Tras lo ocurrido en La Recoleta, Argentina, en donde un hombre le apuntó a la cabeza a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner mientras saludaba a una multitud, hay preocupación por la situación.

En entrevista con La W, la senadora Carolina Losada rechazó lo sucedido.

“Más allá de lo que pensemos, yo soy de la oposición, soy una de las personas más duras respecto a casos de corrupción de la vicepresidenta, pero una cosa es ser dura en los términos políticos y personales de lo que ha hecho, pero otra es soportar lo que tiene que ver con violencia”, dijo.

Agregando que “como dirigentes políticos tenemos que ser responsables y llamar a la cordura (…) y que se investigue. Todos queremos que se esclarezca lo que ocurrió, más allá de lo que pensemos de ella”.

Sobre las amenazas que habría recibido Kirchner en días pasados, la senadora señaló que “quien protege su vida no es el Senado sino el presidente y el ministro de Seguridad estaba a cargo de su seguridad, tenía cerca de 90 hombres a cargo de la vicepresidenta, no hay ninguna persona en Argentina que tenga ese nivel de seguridad”.

¿Qué se sabe del hombre que apuntó con la pistola?

En este punto, Losada explicó que no se sabe si hay alguien implicado detrás del hecho. “Todavía tengo entendido que no ha declarado el imputado. Lo único que se sabe es que esta persona logró apuntar a la cabeza de la vicepresidenta, logró escaparse también. A una cuadra lo volvieron a agarrar y descartó el arma”.

Puntualizó, además, que no entiende por qué rompieron los protocolos de seguridad. “Después siguió firmando libros como si no hubiese pasado nada, yo creo que tiene que ver con el shock y adrenalina cuando sucede algo y uno no es consciente de lo que pasó.”.

“Hubo fallas en la seguridad, no me cabe la mayor duda”, finalizó.