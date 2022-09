En España sale muy barato matar: madre de Marta Calvo, asesinada por un colombiano

Marisol Buron, madre de Marta Calvo. (Photo By Jorge Gil/Europa Press via Getty Images)

El colombiano Jorge Ignacio Palma fue condenado a 159 años y 10 meses de prisión por el asesinato de Marta Calvo, Lady Marcela y Arliene Ramos en España. Sin embargo, el tribunal recordó en su sentencia que las penas de prisión impuestas “cumplirán un máximo de 40 años”.

Así las cosas, se podría librar de la prisión permanente revisable, situación que rechazó la madre de Marta Calvo, una joven que fue asesinada y descuartizada.

Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, se refirió en La W sobre este caso donde, según la juez, no se aplica la prisión permanente revisable ya que es necesario que el colombiano Jorge Ignacio Palma tuviera condenas previas por delitos contra la vida.

¿No están de acuerdo con la condena contra el colombiano?

De acuerdo con la madre de Marta Calvo, gracias al caso de su hija lograron dar con este hombre, pero están luchando para que se le imponga la prisión permanente.

“Ha matado a tres personas, ocho personas intentaron salvarse, no estamos de acuerdo con los 159 años de cárcel y 11 meses porque eso se reduciría a 40 años y ahí están las reducciones de cárcel, en 20 o 25 años podría salir de la cárcel”, relató.

En la misma conversación indicó que lo que más le ha incomodado en este caso son las mentiras que ha dicho el colombiano y la forma en la que la justicia ha manejado este caso.

“Todas las mentiras que dijo, a la primera que me mintió fue a mí, no ha parado de mentir y encima se le consiente. Aquí en España la ley y la justicia está hecha para el delincuente, aquí en España sale muy barato matar, esto vamos a pararlo para que no vuelva a ocurrir”, expresó Burón.

También indicó que previo al asesinato de Marta Calvo se conoció el caso de otras dos jóvenes. Por eso, cree que se le debería aplicar la prisión permanente.

“Gracias a mi hija salieron los demás asesinatos porque los casos de las otras dos chicas, tanto Lady Marcela como Arliene Ramos fueron cerrados. Gracias a mi hija, que mandó la ubicación, fui en busca de ella y fue todo lo que me encontré, no hay dos, hay tres asesinatos”, puntualizó.

En el encabezado, escuche la entrevista completa.