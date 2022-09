Juez se pronunció sobre el entrampamiento a ‘Jesús Santrich’

Me enteré que durante la audiencia en la que se condenó al exfiscal de la JEP, Julián Bermeo, por haber recibido dinero para beneficiar al abatido Jesús Santrich, se habló del tema del entrampamiento que supuestamente se orquestó contra el exjefe guerrillero.

Bermeo fue acusado de haber recibido 40.000 dólares en el 2019, para favorecer a Santrich.

Durante la audiencia, el juez que condena al exfiscal de la JEP se refiere a la actuación del agente encubierto y a la intervención de la DEA en la operación judicial.

Recordemos que se ha denunciado que se utilizó un agente encubierto que tuvo interés en frenar la extradición de Santrich, “para dejar al descubierto una red de corrupción que estaría operando en la JEP”.

Esto fue lo que dijo el juez:

“Por un lado, la actuación del agente encubierto se ajustó a los parámetros legales y de otro porque la intervención de la fuente de la DEA no generó ilicitud alguna. No existen elementos de juicio para concluir que el informante, y mucho menos el agente encubierto, fungieron como provocadores, pues en ningún momento instigaron a la comisión de delitos que Carlos Julián Bermeo no estuviese dispuesto a cometer. No sembraron la idea criminal en el procesado, de hecho, para el día 1 de marzo de 2019 ya había recorrido varias fases del crimen.”

En la audiencia el juez se refirió a la actuación del agente de la DEA.

“Con relación a la intervención de la agencia extranjera se precisa que no es cierto que tuviera que agotarse un trámite especial en el marco de la cooperación internacional, entre otras porque la colaboración prestaba por Estados Unidos se enmarcó dentro de los parámetros de la asistencia judicial que se caracteriza por ser informal y prioriza el suministro eficaz de datos.”