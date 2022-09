“Tengo mucha emoción de poder ir por primera vez a Bogotá”: cantante Ghada Shbeir

La cantante libanesa, Ghada Shbeir, quien se presentará en concierto en Bogotá el próximo 9 de septiembre en el XI Festival Internacional de Música Sacra junto al Coro de San Charbel y el 14 de septiembre en el Gimnasio de Los Cerros, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su carrera artística.

Para iniciar, Shbeir comentó que “es mucha la emoción de poder ir por primera vez a Bogotá y por compartir no solamente en el Festival sino también en un concierto con la comunidad libanesa en Colombia”.

De igual forma, explicó que para mí venir a Colombia es totalmente novedoso, algo que para mí era lejano porque Colombia está muy lejos. Sé que hay mucha gente interesada por los sonidos tradicionales, música profana. Por eso, espero poder aprovechar los 3 o 4 días extras que tendré en el país para poder conocer más de Colombia”.

Agregando que “espero aprender de sus cantantes, de su música, aprender de su poesía, de la manera en que se canta en Colombia, espero conseguir nuevos conocimientos y aprendizajes”.

Por otra parte, habló sobre los problemas financieros del Líbano y cómo ha afectado esto a la educación y en su vida. Allí señaló que “es un tema económico muy difícil porque es un país en donde ya no se puede acceder al dinero. Todo está controlado. La explosión, que fue el 4 de agosto hace dos años, no solamente fue una explosión que acabó con el puerto, sino que también acabó con Beirut (…) estoy luchando para no dejar a mi país, para no abandonar al Líbano, si todos nos vamos quién va a salvar a este país”.

Para finalizar, especificó que se quedará en su país para defender la historia musical de más de 2.000 años que es la que ella conoce.

Escuche la entrevista completa a continuación: