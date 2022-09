Al Oído: El foco no se puede perder, ¡senador Álex Flórez, renuncie!

Colombia

En el día de ayer, el país conoció más versiones de lo sucedido con el senador Alex Flórez.

Conocimos versiones encontradas entre el relato del congresista y la presunta mujer que lo acompañó al hotel, en un estado que no tengo que recordar. Un estado que lo llevó a un nivel de agresividad tan alto, que cuando iba a ingresar con la mujer, el hotel se vio obligado a llamar a los policías del sector en el que se encontraba. Además, la mujer presentó su cédula escaneada y el hotel, por seguridad, no pudo permitir el acceso.

Muchas preguntas seguían apareciendo y respuestas que originalmente no fueron abordadas por el congresista y que suscitaron muchas sospechas.

Todo esto en una ciudad en la que, según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional, ICBF, durante 2021 en Cartagena se adelantaron 660 procesos de restablecimiento de derechos por violencia sexual y, de estos, 26 corresponden al delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Cartagena es una ciudad catalogada como uno de los principales destinos turísticos de Colombia y, a su vez, tristemente, también uno de los sitios en los que se detecta más el delito de proxenetismo y las redes delictivas dedicadas a la explotación sexual comercial en menores de edad, por lo que las autoridades cada vez están más alertas para luchar contra estos delitos. Detrás de muchas mujeres que trabajan como damas de compañía, en muchas oportunidades se esconden grandes mafias.

Preguntas, preguntas y más preguntas que, aunque no nos guste el tono, deben seguir.

“En mi cuenta personal de Twitter realicé unas preguntas en las que el tono o forma pudieron no ser del gusto de todos. Incluso, tampoco las hice de la mejor forma, de las que acepto los cuestionamientos de quienes con respeto me hicieron ver las formas y, con, humildad se buscarán mejores formas, pero el fondo ahí está. Preguntar es un derecho no sólo de los periodistas sino también de los ciudadanos y, precisamente, las preguntas existen para no caer en afirmaciones que lleven a calumnias. Preguntas incómodas que se deben hacer, pero no perdamos el foco de lo que es realmente indignante, en conductas que no son solo de forma, sino que también tienen un fondo oscuro de años”, expresó Catalina Suárez.

A lo que agregó: “Por eso, el deber de un periodista es hacer preguntas… preguntas que incomodan seguramente al poder y a quienes creen que pueden burlarse descaradamente de los ciudadanos. Preguntas que no siempre son perfectas y lo reconozco, pero que siempre son necesarias”.

“No importa cuántas bodegas o cuentos respondan con ataques, preguntar no es una conducta cuestionable, como sí lo es el comportamiento de quien, después de todo, tenemos que seguir llamando “honorable”. Las preguntas seguirán, los cuestionamientos también, por eso hoy como ciudadana, a su oído digo: senador Flórez renuncie.”

¿Honorable?

¿Es realmente honorable? ¿No debería aislarse por respeto al cambio?

“Ojalá, senador, le preste atención a los temas de agresión y alcoholismo que presenta y debe contar con el acompañamiento por parte de todas las instituciones para que logre superarlo, pero no desde la curul”, señaló Suárez.

Cierro recordando la frase del senador Flórez en el 2019: “Para renunciar, hace falta un sentido mínimo de vergüenza”.

Catalina afirmó al cierre “Las preguntas seguirán, los cuestionamientos también , por eso hoy como ciudadana, a su oído digo: senador Flórez, renuncie”.