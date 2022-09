La historia de Michael, el niño que rifa su pollo para cambiar su prótesis

Colombia

La emisora comunitaria La Consentida Estéreo, de Chinácota en el departamento de Norte de Santander, dio a conocer el caso de Michael*, un niño que anunció la rifa de su pollo para poder cambiar la prótesis de su pierna derecha, pues la que tenía se le dañó.

“Estoy haciendo una rifa de un pollo de cinco kilos, espero que me puedan colaborar. Es para mi prótesis, porque la que tengo ya se me dañó y sin esa no puedo ir al colegio. Que tengan buena noche y que mi Dios les pague”, dice el mensaje de Michael*.

Víctor Sosa, quien hace parte de La Consentida, contó en La W que fue el propio niño quien hizo las boletas de la rifa para invitar a la gente a comprarlas.

Escuche esta Solución W: