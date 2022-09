Bogotá

Las denuncias ciudadanas por la movilidad en la ciudad de Bogotá no cesan, ya que las intervenciones en la malla vial y las distintas obras que se realizan en las calles de la capital han provocado que, incluso en horas valle del día, se generen largos trancones.

En medio de los frentes de obra abiertos en la ciudad, muchos ciudadanos afectados por los trancones se preguntan constantemente: ¿por qué en Bogotá no se trabaja en obras las noches? ¿Están o no trabajando por las noches?

W Radio hizo un recorrido nocturno por la ciudad para conocer cuáles obras están activas en las noches. Las intervenciones se realizan en la Avenida 68, en la Avenida Caracas y en la Avenida Cali, pero mientras que en algunos tramos sí se trabaja a partir de las 9:00 de la noche, en otros presentan retrasos y quejas de los ciudadanos por los problemas de movilidad derivados.

En el siguiente cuadro, se ven los horarios de trabajo sobre la Avenida 68:

Ampliar

Es importante recalcar que no todos los tramos finalizan al mismo tiempo. Algunos tramos, como el 5, que es el más adelantado en este momento, está previsto para finalizar en el segundo semestre de 2024, hay otros para el primer semestre de 2025 y otros de mayor complejidad se terminarán en el año 2026.

Escuche esta noticia en La W:

Play/Pause Recorrido por las obras públicas en Bogotá: ¿están trabajando en las noches? 11:29 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://sandbox.prisaradio.arcpublishing.com/pf/embed/audio/383/1662464715_954_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

¿Qué dice la Alcaldía?

El pasado 1 de septiembre, en entrevista con La W, la alcaldesa Claudia López aseguró que, entre muchas otras causas, la congestión también se debe a la cantidad de obras públicas en desarrollo, según como lo propuso en su campaña de 2019:

“Vamos a hacer en 10 años las obras que no hemos hecho en 50, porque por no haberlas hecho es que estamos trancados, porque no hemos construido el servicio de transporte público de una ciudad de 10 millones de personas”.

Según lo anunció la mandataria, en 2023 la Autopista Norte y la Séptima de Bogotá entrarán en proceso de ampliación, lo que requiere un largo tiempo de obras viales que “seguramente nos van a hacer la vida cuadritos pero hay que hacerlas”.

Del mismo modo, contó que en 2028 se estrenará la primera línea del Metro de Bogotá, y para el 2032 se espera tener la segunda línea, lo que mejoraría la movilidad de los ciudadanos.

Por último, advirtió que la Alcaldía no tiene la culpa de las tardanzas de cada ciudadano, “hay tres cosas que dependen de cada persona, primero, organizar el tiempo, segundo, no todos tienen que entrar en la hora pico, las empresas que puedan, reestablezcan horarios o miren la opción del trabajo remoto, y tercero, no tengamos sillas vacías, llevamos un años haciendo pedagogía de esto, no es posible que el 25% de las sillas del transporte público estén vacías y el 80% de los cupos del transporte privado esté vacío”, ultimó.

Así fue el recorrido nocturno de La W: