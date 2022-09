¿Colombia interpondrá el recurso contra el fallo de la CIJ sobre San Andrés?

Colombia

En diálogo en exclusiva con El Reporte Coronell de W Radio, el canciller Álvaro Leyva conversó sobre la gestión humanitaria en Nicaragua, el descongelamiento de relaciones entre Venezuela y Colombia, la relación con Estados Unidos y la Paz Total.

Leyva se pronunció sobre el recurso contra el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2012 que le otorgó a Nicaragua la jurisdicción sobre buena parte del mar de San Andrés.

Teniendo en cuenta que dicho plazo para presentar el recurso se vence en noviembre, El Reporte Coronell preguntó al canciller si Colombia va a interponer ese recurso.

El ministro Leyva sostuvo que lo que se hará en la CIJ será de carácter público: “Se me hace que esa manera secreta de manejar las cosas, cuando vienen las decisiones, sorprende. En esta nueva fase, estamos buscando hacer todas las acciones públicas”.

El canciller Leyva precisó, sin embargo, que “obviamente me voy a reservar la estrategia, ni más faltaba, pero eso no tiene que ver con que el pueblo colombiano no pueda estar informado de muchísimos de los detalles”.

Agregó el canciller: “Naturalmente, hay unas posiciones que se van a asumir allá en la CIJ. No podemos mezclar ese litigio con el hecho de que el señor (Daniel) Ortega tenga a un obispo encerrado. En el caso que nos ocupa, Colombia se la ha venido jugando a favor de la vida y la libertad de una gente que no tiene por qué ser atropellada por el presidente de Nicaragua”.

“Acompaño a la comunidad internacional en la condena de la violación de Derechos Humanos en Nicaragua”, concluyó.

Escuche la entrevista completa al canciller Álvaro Leyva en El Reporte Coronell: