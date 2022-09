Es uno de los mayores ingresos de la Nación: Robledo por compra de gas en Venezuela

El exsenador Jorge Robledo y Alejandro Castañeda, representante de Andeg hablaron en La W Radio sobre la posible compra de gas a Venezuela.

Robledo recalcó que no es lo mismo producir en territorio a que se traiga importado, además, advirtió que esta decisión del gobierno se trata de una amenaza contra una de las mayores fuentes de ingresos de la Nación.

Por su parte, Alejandro Castañeda explicó que no se está buscando que la producción pare, teniendo en cuenta que este proceso llevaría varios años para hacerlo realidad.

“No estamos diciendo que en Colombia no hay gas, de hecho usamos el 25 o el 30% de lo que se produce en el país, somos un consumidor importante, lo que hemos dicho es que en el territorio colombiano tenemos estrechez de gas, o sea que perderemos el autoabastecimiento, obviamente no hay que parar, no hay que dejar de producirlo, pero acá es bienvenido cualquier ingreso”, explicó Castañeda.

A su turno, el exsenador Jorge Robledo lamentó las palabras de Castañeda y aseguró que su intervención “es abstracta”.”No estamos en un debate abstracto. No se puede salir con la teoría de que si no hay gas en Colombia hay que traerlo de otra parte”, dijo.

También aseguró que Colombia ha demostrado tener una capacidad gasífera muy importante y que, evidentemente, hay unos intereses de por medio.

”Yo entiendo que a usted le dé lo mismo que tengamos gas extranjero o nacional, pero a los colombianos no nos puede dar lo mismo”, agregó.

De acuerdo con esto, el representante de Andeg argumentó que si del lado de Venezuela la insfraestructura de gasoductos se tiene en cuenta, “se entrará a analizar el precio, pero ahora no puedo decirle cuál es porque no lo sé, si hay nuevas alternativas que nos dé una mano en esta necesidad, pues bienvenida, pero repito, tenemos que garantizar nuestro autoabastecimiento”.

Y señaló que el gobierno tiene que hacer más esfuerzo por conseguir hidrocarburos en Colombia.”Si los hechos demuestran que no hay suficiente producción nacional hay que importarlo, hay que ver de dónde”, concluyó.