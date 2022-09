Senador caldense Humberto de La Calle, aseguró que Aerocafé debe ser una realidad

El senador caldense, Humberto de La Calle Lombana, también dio a conocer su postura sobre la construcción del Aeropuerto del Café y aseguró que la terminal aérea debe ser una realidad.

“Ya en este momento me parece que una discusión que se pudo dar hace 40 años sobre las características técnicas del aeropuerto, en este momento son inoportunas, después de una inversión enorme que ha hecho la región y el país me parece que esto no tiene marcha atrás”, indicó.

Y fue claro en decir que, "además, no hay alternativas, ya sabemos las deficiencias de La Nubia. Por último, francamente no comprendo que esta sea es iniciativa elitista; elitista es entonces cualquier aeropuerto del mundo donde no todas las personas montan en un avión, pero obedece a las necesidades de transporte de ciudadanos, de mercancías y la productividad de la región".

