Es una decisión muy floja: abogado de Aída Victoria Merlano sobre su condena

La influencer Aída Victoria Merlano fue condenada a siete años y medio de prisión domiciliaria por ser cómplice en la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano. A propósito de este caso, en El Reporte Coronell se conversó con su abogado, el doctor Miguel Ángel del Río.

De acuerdo con su abogado, la decisión de su condena es “insatisfactoria”, pues no de pudo explicar cómo fue vínculo con la fuga que ocurrió el pasado 1° de octubre de 2019.

“No es satisfactorio porque en la decisión el juez de conocimiento no se puede explicar ni tampoco la Fiscalía en su petición cómo es que Aida Victoria instrumentaliza a su hermano, no nos puede explicar dónde está la actitud dolosa sobre su hermano, no nos explica nunca ese nexo causal del aporte concreto que hizo Aida Victoria y la fuga de su madre”, aseguró.

Sobre esta decisión, también agregó: “no se refiere tampoco a nuestra teoría en el entendido de que sale de prisión con todos los elementos y faltó rigurosidad y manejo por parte de la guardia del Inpec, una decisión para nosotros muy floja que evidentemente será apelada y esperamos que el tribunal pueda revocarla”.

En el encabezado, escuche las declaraciones del abogado Miguel Ángel del Río. A continuación, la conversación completa.