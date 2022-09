Han tergiversado mis defensas: Cielo Rusinque responde a críticas de feministas

En entrevista con La W, la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, se refirió a las críticas que ha recibido desde diferentes sectores, entre ellos las feministas, por su apoyo a Fabián Sanabria y al exconcejal Hollman Morris que se han visto involucrados en casos que, al parecer, atentan contra las mujeres.

“Uno no puede defender ese tipo de violencia ejerciendo otro tipo de violencia, he sido objeto pasivo de violencia porque han desdibujado mis defensas que están encaminadas a la protección y garantía de derechos fundamentales como lo son: la presunción de inocencia, el debido proceso y acceso a la justicia”, dijo Rusinque, al preguntarle por los señalamientos que aseguran que ha defendido a los dos hombres nombrados anteriormente.

Agregando que se ha desdibujado su posición frente a los hechos, “se ha desinformado y esos señalamientos no tienen asidero. No he sido defensora en lo penal porque no es mi especialidad ni del profesor Fabián Sanabria ni de Hollman Morris. Hay textos que dicen cómo deben defenderse en un Estado social de derecho. La invitación es a no mezclar y no tergiversar unas posturas en las que me rarifico porque hay derecho a la defensa. Esa ha sido mi defensa”.

Finalmente, la directora indicó que plantea iniciar acciones jurídicas contra los señalamientos,” esto raya en la calumnia y en la difamación. Yo nunca he perseguido victimas e invitado incluso a que mostraran pruebas de las cosas. Me están haciendo una serie de señalamientos que atentan, pero no me dan pruebas. Que la justicia se tome el tiempo de determinar las cosas y más cuando no hay elementos probatorios contundentes”.