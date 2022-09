¿Qué pasó con el ventilador de la excongresista Aida Merlano?

Después de anunciarse que en el nuevo gobierno de Gustavo Petro se retomaron las relaciones con Venezuela, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que el gobierno reactivará la petición de extradición de la excongresista Aida Merlano.

De hecho, Miguel Ángel del Río, abogado de Merlano, viajó a Caracas para reunirse con su defendida y señaló sobre una eventual extradición: “estamos en esa fase exploratoria para buscar las alternativas para traerla”.

Todos están muy interesados en la colaboración que pueda prestar la excongresista en varios procesos judiciales y la información que supuestamente tiene entre sus manos.

Me enteré de que el ventilador de Aida está averiado. Fuentes de la Fiscalía General de la Nación nos han confirmado que la exsenadora no le ha entregado nada a sus investigadores y que no ha brindado entrevistas para ampliar su versión.

La entidad ha tratado a través de su abogado, Miguel Ángel del Río, y ni así.

Y le tengo la ñapa:

El fiscal general, Francisco Barbosa, manda un mensaje a través de W Radio a toda la comunidad.

“Tengan o no tengan uniforme, la Fiscalía perseguirá a violadores de derechos humanos.” Esto lo dijo tras conocerse la judicialización del coronel de la policía, Benjamín Núñez, investigado por el asesinato de 3 jóvenes en Sucre.