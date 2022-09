Denuncian que vuelo de Viva Air se retrasó por más de 10 horas

En entrevista con La W, Alfredo Montaño, usuario de la aerolínea Viva, denunció que el vuelo VH5769 que tenía salida en la noche del domingo 18 de septiembre desde la ciudad de Barranquilla con destino a Bogotá, fue cancelado por algunas excusas que presentó la aerolínea, pero que para los pasajeros que se encontraban en el vuelo no tenían validez.

Así las cosas, Montaño, dijo “nos hicieron desembarcar porque iban a tanquear el avión y después retrasaron el vuelo hasta las 7:30 de la mañana. Atropellando a todos los usuarios y alegando mal tiempo cuando todos los vuelos salían de las otras aerolíneas. No se hizo presente ninguna autoridad del aeropuerto ni de la Superintendencia, un funcionario que no decía nada y que no solucionaba nada”.

En su explicación de la situación, el viajero manifestó que la gran molestia es que luego de decirles que debían quedarse en el aeropuerto de Barranquilla hasta nueva orden, la aerolínea nunca les reconoció que el vuelo había sido cancelado, ni tampoco entregó algún tipo de compensación, lo que hizo que muchos usuarios, entre los que se encontraban niños, adultos mayores de edad, entre otros, tuvieran que pasar la noche en las instalaciones de la terminal aérea.

Ante el escenario, La W consultó a Viva, la cual respondió:

“Con respecto a los retrasos presentados en la operación del vuelo VH5769 que viajaba con destino a Bogotá desde Barranquilla, la aerolínea Viva se permite informar que, debido a los protocolos de seguridad activados por la fuerte tormenta eléctrica que se presentaba al momento de operar el vuelo, no fue posible realizar el abastecimiento de combustible en el tiempo estimado.

Teniendo en cuenta esto, Viva adelantó los procesos de abordaje esperando que las condiciones climáticas permitieran la reanudación de operaciones. Sin embargo, dichas condiciones atmosféricas no fueron favorables para la operación, por lo que se debió reprogramar el vuelo para el día de hoy a las 7:00 de la mañama. Este ya cumplió su itinerario y los viajeros pudieron llegar a su destino”.

La aerolínea insistió frente al tema de compensaciones que “surtió los procesos necesarios para cubrir las necesidades de los pasajeros aplicando la matriz de compensación que rige para casos como este”.

Sin embargo, la respuesta de Viva, fue negada por los viajeros quienes manifestaron que hasta el momento no han recibido compensación alguna por parte de la aerolínea.