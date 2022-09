Denuncian trabas en la atención para pacientes en el Hospital Militar

La W conoció la denuncia de la ineficacia de la especialidad de Ortopedia del Hospital Militar. Algunos aseguran que han tenido que acudir a tutelas para poder obtener las prótesis y no reciben respuesta de la entidad.

Jhon Solorzano y Luis Celis, soldados heridos en combate, relataron sus historias y la razón por la que aseguran que no reciben una atención oportuna en el Hospital Militar.

“Necesitaba una silla de ruedas específica y me dijeron que no porque era muy costosa, me mandaron a trabajo social”, aseguró Jhon Solorzano.

Por su parte, Luis Celis relató: “no me han dado bastones, nos dan una funda de silicona para seis meses”.

