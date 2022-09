Para atender invasiones de tierras hay protocolos legales: director de la ANT

En entrevista con La W el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, se pronunció sobre los diferentes retos que bajo su administración tendrá la que a la fecha es considerada una de las agencias más importantes en las políticas del Gobierno Petro.

Inicialmente el director Vega, frente a las invasiones ilegales de tierra que se vienen registrando en el país, aseguró que muchas de ellas son desde antes de la posesión del actual Gobierno y otras que son invasiones nuevas. Frente a algunas movilizaciones que se han generado por parte de ganaderos frente al tema de invasiones, Vega, aseguró que el riesgo de esa situación es que se degeneren como en su momento ocurrió con las en su momento llamadas Cooperativas de Vigilancia, Convivir.

Allí el director Vega, dijo “yo fui testigo de primera mano, vivía en Urabá, estaba en la región y se crearon esas cooperativas y a través de esas cooperativas se crearon luego financiaron grupos paramilitares… creo que esa no ha sido una buena experiencia, no creo, estoy seguro. Fue lamentable esa experiencia para el país, esa forma organizativa en la que se dijo que era para proteger la seguridad de los empresarios de esa época; yo creo que volver a intentar a organizar civiles para que defiendan propiedades no está bien. No está bien ni que los unos ocupen tierras e invadan tierras, ni que los otros digan que se van a organizar para defender el derecho a la propiedad privada”.

El nuevo timonel de la ANT recordó que para atender los temas de invasiones de tierras hay algunos protocolos legales, añadiendo que en los Códigos de Policía y en las alcaldías municipales existe la competencia cuando hay ocupaciones de tierras, dichos protocolos tienen un orden y un tiempo que no supera los 30 días para informar a las autoridades encargadas y proteger la propiedad privada.

Frente al fallo de la Corte Constitucional acerca de los baldíos en Colombia, Gerardo Vega, director de la ANT, dijo que como meta principal están los tres millones de hectáreas que se deben adjudicar a campesinos y campesinas que no tienen tierra, es parte del acuerdo inclusive acuerdo de paz y la formalización de 7 millones de hectáreas para campesinos y campesinas que no tienen título.

Por otro lado, Vega, volvió a destacar el Catastro Multipropósito, asegurando que este ayudará en gran forma a saber cuáles son las tierras verdaderamente productivas del país, para a través de lo mismo hacer de Colombia una despensa mundial de comida, “un país que se proponga planear el futuro para el desarrollo tiene que saber que hay en su tierra y saber cuáles son los propietarios”.

Frente a las tierras de los indígenas y negritudes, la ANT aseguró que estas poblaciones cuentan apenas con más de 2.800.000 hectáreas y no más de 33 millones como se ha asegurado, teniendo en cuenta que de todas esas tierras la mayoría se encuentran ubicadas en bosques, selvas, zonas verdes, las cuales están encargadas del cuidado del medio ambiente, por lo que no descartó que en un futuro muy corto se les otorguen más tierras que sean aptas para la producción de alimentos.

Finalmente, la ANT aseguró que en los próximos días se anunciarán cifras y datos y número de hectáreas y formalización de tierras.