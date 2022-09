James Taylor: “me encantaría visitar Colombia, su música es hermosa”

España

El músico estadounidense James Taylor, ganador de cinco Premios Grammy, conversó con La W a propósito de sus conciertos que se llevan a cabo esta semana en España.

El artista aseguró a este medio que considera maravilloso estar de regreso en España después de tanto tiempo, teniendo en cuenta que estas presentaciones habían sido pospuestas debido a la pandemia del COVID-19. Además, contó que recientemente llegó a Bilbao tras la presentación en Barcelona para dar hoy el que será su último concierto en España.

Después del espectáculo en Bilbao, Taylor emprenderá su gira por el resto de Europa que se prolongará hasta la tercera semana de noviembre. Visitará Irlanda, Francia, Alemania y pasará por algunos países escandinavos.

James Taylor y Colombia

Ante la deuda que tiene Colombia con James Taylor, ya que el artista nunca ha visitado el país, Taylor admitió que desconocía que hubiera aquí una audiencia para su música.

Sin embargo, aseguró que le encantaría visitar Colombia, pues consideró que “sería como un sueño tocar allá”.

“La música colombiana es hermosa y estoy seguro de que (Colombia) tiene una hermosa tradición musical. (El país tiene) una cultura muy rica, gente llena de vida (…) no tengo sentido del país como un todo porque nunca lo he visitado, pero si hay gente que asistiría a mis presentaciones, me encantaría verlo y tocar allá”, expresó el artista.

Escuche la entrevista al artista James Taylor en La W: