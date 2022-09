MinDefensa responde en La W sobre tierras, reducción de tropas y disidencias

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se refirió en los micrófonos de La W a varios temas actuales y de coyuntura en el país. Uno de ellos es el de invasión de tierras por parte de comunidades en algunas zonas. También negó categóricamente que se vaya a reducir la capacidad y el número de integrantes de la Fuerza Pública y dejó en claro que no hay inconformidad por parte de la tropa y los policías con el nuevo gobierno.

Sobre la invasión de tierras en departamentos como el Cauca y Magdalena, dijo que, aunque hay comunidades que están reclamando sus derechos, también hay delincuentes que estarían presionando a personas para ocupar predios. Hasta la fecha, según el propio gobierno, por lo menos son 62 los predios afectados por invasiones en el país.

“Es un hecho conocido que en algunos departamentos ha habido ocupación, en Cauca, por ejemplo. Lo que se ha hecho con medida preventivas por parte de la policía es impedir que algunas invasiones lleguen a realizarse efectivamente, es necesario distinguir comunidades indígenas que con sus reclamos por décadas y por sus acciones de ocupación por décadas desarrollan ocupaciones en el Cauca.”

Agregando que “se ha detectado de organizaciones criminales que están usando a comunidades para ocupar terrenos, están haciendo negocio con estas invasiones. Se tiene información que desde organizaciones armadas también se ha instigado a comunidades a que tomen posesión de algunos terrenos.”

Sobre la posible creación de grupos por parte de ganaderos para defender sus predios, el ministro fue enfático en decir que “hay una decisión absoluta, no se patrocina organizaciones civiles que asuman por mano propios la justicia, no puede existir participación combinada de fuerza pública con civiles frente a esta situación de invasiones u ocupaciones. Ningún germen de organizaciones para estatales puede ser admitido.”

Entre tanto, sobre una posible reducción de los miembros de la Fuerza Pública, aclaró la polémica por cuenta de haber señalado en el Congreso que el número de militares por mil habitantes “es desproporcionado.”

“No fue una cifra que hubiera presentado yo, esto fue de la audiencia en el Congreso, son datos entregados por el senador Humberto de la Calle en la exposición de motivos al proyecto de acto legislativo que presentó para la eliminación del servicio militar obligatorio, no es que el Ministerio haya hecho un cálculo de esa naturaleza como se planteó que yo había criticado la cantidad exagerada de miembros de fuerza pública por mil habitantes, no hay intención, no hay propósito de hacer reducción ni de FF.MM. ni de Policía Nacional, la reducción en el presupuesto no afecta para nada el funcionamiento de la Fuerza Pública.”

Por último, el ministro de la Defensa respondió a la información que se ha dado en las últimas horas por parte del alto Comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien aseguró que Néstor Gregorio Vera, conocido con el alias de ' Iván Mordisco’, estaría vivo.

“Es una afirmación del Alto Comisionado para la Paz, la información oficial es lo que ha sido transmitido por las Fuerzas Militares, de las acciones desarrolladas hace algunos meses, la información dada sólo da cuenta de la posibilidad de que esta persona esté viva, pero seguramente por algún comentario o circunstancia que se presentó en algunas reuniones que tuvo el alto comisionado, pero no precisamente porque se hubiera entrevistado con esa persona.”

Por eso, agregó que la ofensiva por parte de las Fuerzas Militares y de policía continuará. “No es que se disponga de ubicación de jefes de organizaciones armadas ilegales y pueda ir a los sitios a entrevistarse, esto es un proceso y con procedimientos que el alto comisionado tiene, no puede afirmarse que el gobierno tenga la ubicación de estos jefes o comandantes, hemos dicho que no cesan las actividades.”

