Caso Klarzen: ¿Emcali actuó antes o después de las denuncias de Sigue La W?

Colombia

Este 22 de septiembre, La W conversó con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, acerca del escándalo por los sobrecostos en un millonario contrato, celebrado al interior de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, y que se realizó con la Unión Temporal AMI.

Entre los sobrecostos encontrados en dicho contrato están televisores a $42 millones, pantallas a $700 millones y sillas ergonómicas con valor $17 millones cada una, cifras que pusieron en alerta al sindicato de Emcali. Este caso llevó a la renuncia del gerente de Emcali, Juan Diego Flórez.

Otro de los temas que se abordaron en diálogo con el alcalde Ospina fueron los cuestionamientos a la compañía Klarzen, que se dedica a la instalación de paneles solares en Colombia y se ganó un millonario contrato -el Proyecto Mulaló- con Emcali, pese a las denuncias por presuntas irregularidades en el proceso de selección.

Al consultar con el alcalde Ospina por qué no respondió a las preguntas de este medio y se mantuvo silencio total sobre los cuestionamientos a este contrato, cuya adquisición se frenó por la denuncia de esta emisora, el alcalde aseguró que sí se adoptaron medidas.

Según el alcalde Ospina, en junta directiva se tomaron decisiones sobre el contrato con Klarzen antes de que el caso se hiciera público: “Mi delegado en junta directiva, ante los señalamientos que se hicieron, orientó la investigación y es lo que motivó a que se supere y se cancele el contrato”.

Además, aseguró que existe el acta de la junta directiva citada de urgencia donde la presidencia, llevada por el secretario Fulvio Leonardo Soto, es quien dice a la gerencia que revise inmediatamente el procedimiento y, ante cualquier sospecha, se frene de inmediato el contrato.

“Es la junta la que dice al gerente Juan Diego Flórez que salga a la opinión pública, cancele ese contrato y explique por qué. Que no haya sido públicamente discutido no significa que no se hizo al interior de la junta”, añadió el alcalde.

¿Se actuó antes o después de las denuncias?