Alape y Juan F. Cristo respaldan proyecto de ley para el sometimiento a criminales

En diálogo con La W, el excombatiente de las FARC, Pastor Alape, reaccionó al borrador del proyecto de ley de sometimiento de los grupos armados organizados.

Al respecto, dijo que ese es el camino y que el país tiene que hacer un esfuerzo para buscar soluciones efectivas al conflicto.

“Estas estructuras tienen como eje central de su actividad el enriquecimiento personal y por eso lo que hacen en Estados Unidos hay que hacerlo aquí en Colombia. Se mandan a Estados Unidos, negocian y regresan aquí con sus capitales ya legalizados por Estados Unidos. Hay que ser muy prácticos para resolver, de manera concreta, todos estos ciclos de violencia”, señaló.

También sostuvo que el Estado tiene que actuar, ya que los exguerrilleros dejaron ciertos territorios “y el Estado nunca llegó”.

“Si el Estado no actúa de manera integral sobre todos estos fenómenos pues fracasaríamos”, agregó.

Por su parte, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que los colombianos tienen que apostarle al éxito de la política de paz.

“A mí me gusta, me parece que va en la dirección adecuada. Me parece que señala claramente que es un sometimiento a la justicia de las bandas criminales dedicadas exclusivamente al narcotráfico y que no tienen ningún propósito político”, indicó.

“Se cumple con el Acuerdo de Paz del 2016 que siempre apuntó pensando en ese propósito, en el desmantelamiento de las organizaciones criminales para aclimatar paz y reconciliación en las distintas regiones del país”, añadió.

También pidió claridad sobre quiénes serán los beneficiarios de la ley de sometimiento, si solo el Clan del Golfo o también a las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia y la estructura de ‘Gentil Duarte’.

“Tiene que haber no solamente zanahoria sino también el garrote por parte del Estado”, dijo.

Por último, aclaró que cualquier sometimiento debe contemplar la entrega de rutas de narcotráfico y la contribución a la verdad para acceder a los beneficios dentro de la propia justicia ordinaria.

