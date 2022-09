Sin Maduro y con Petro será la reapertura de la frontera, ¡día histórico!

Hoy en el Puente Simón Bolívar, Colombia y Venezuela reabrirán sus fronteras aéreas y terrestres en su totalidad, esto después de que los países rompieran relaciones durante muchos años. En definitiva, se tiene una expectativa positiva, ya que este anuncio llega con la posibilidad de reactivar el sector hotelero, turismo, comercial y empresarial, por lo que esperamos que esto sea decisivo para reducir los niveles de desempleo y aumentar la producción. Sin duda un logro del embajador Armando Benedetti.

Al Oído curioso

El presidente Petro ha demostrado su interés por reestablecer las relaciones con el país vecino, eso no es nuevo, hoy es la apertura, pero ¿por qué no ha designado a nadie en Migración Colombia? Se ha hablado de dos nombres; Fernando García Manosalva, quien se habría conocido con el presidente Petro desde que ambos militaron en el M19, y el general en retiro Jorge Maldonado, ¿por qué ha demorado tanto el presidente en este nombramiento?

A pesar de que es fundamental reanudar relaciones con Venezuela y se está haciendo toda una fiesta por ello, debemos tener los pies sobre la tierra.

No podemos olvidar que un informe de la ONU de la semana pasada revela que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de Nicolás Maduro para reprimir la oposición. Esto es muy grave; que no se nos olvide que Venezuela será el próximo garante del proceso de paz. Me pregunto entonces, ¿será capaz Nicolás Maduro de ser garante del proceso de paz en Colombia cuando no es capaz de garantizar DD.HH. en su país? Extraño.

Uno de los retos fundamentales de la relación con el país vecino es el fenómeno migratorio. A corte de febrero de 2022, Migración Colombia mencionó que 2,5 millones de venezolanos estaban en Colombia, por eso pregunto ¿cuáles serán las acciones de impacto para este fenómeno? Porque veo mucha celebración y pocos programas concretos.

Y, para terminar; hablando de símbolos, hoy, sectores de la oposición convocaron una marcha en contra de las reformas tributaria y política que presentó el nuevo gobierno.

¿Qué tan importante es para Venezuela esto si Nicolás Maduro no hará presencia en la reapertura de la frontera? Esa es otra de las preguntas que quedan.

Grito contra las reformas, ¡La gran marcha nacional!

La oposición encontró que hay una intención más de desinstitucionalizar el país y de cortar de alguna manera la libertad. Hay un rechazo contundente al proyecto de la “paz total” y un descontento por la reforma a la salud, donde muchos artículos son controversiales, por ejemplo, el art.230 de la reforma busca acabar de tajo con los planes complementarios que se ofrecían hasta ahora.

El sector opositor busca expresarse de manera pacífica y esperemos que todo se desarrolle de la mejor forma, al final todos tenemos el derecho de expresarnos, curioso que los que antes protestaban ahora dicen que no es momento de marchas. Marcha porque la democracia está en riesgo.

En definitiva, este gobierno está lleno de símbolos y de momento se está quedando en lo estético, pero es esencial que aterrice sus propuestas porque a hoy mucho discurso y poca acción.