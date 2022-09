Carolina Novoa presenta su libro ‘El cuerpo grita lo que las emociones callan’

La periodista Carolina Novoa pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el lanzamiento de su libro ‘El cuerpo grita lo que las emociones callan’.

Según comentó, “yo estuve en televisión y en radio por muchos años y en julio del 2019 decidí retirarme de los medios de comunicación para irme a Nueva York, a raíz de la muerte de mi esposo por un cáncer, empiezo a buscar las razones más allá de lo médico que hay detrás de las enfermedades”.

Asimismo, explicó que decidió estudiar biosanacion emocional y actualmente se dedica esto. “Tuve la oportunidad de unirme con el grupo editorial Planeta para escribir un libro y exponer una alternativa a la medicina donde veamos pongamos atención a las emociones”.

Sobre cómo identificar los sentimientos para sanarlos, Novoa indicó que hay que escuchar al cuerpo e ir a terapia. “Uno si se pone a escuchar a su cuerpo lo logra. Una vez lo identifica hay que pedir ayuda”.

Por último, dejó claro que “muchas veces lo que tenemos que sanar no es de inmediato sino porque llevo guardando desde niño muchas cosas que no he sanado”.

Escuche la entrevista completa a continuación: