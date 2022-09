Coordinábamos las bajas con paramilitares: la confesión del sargento Coral en La W

En entrevista con La W, el sargento en retiro Jaime Coral Trujillo, se refirió a su decisión de aceptar la imputación en su contra proferida por la JEP por falsos positivos en el municipio de Dabeiba (Antioquia) y relató su participación en esos crímenes de guerra pidiendo perdón a las víctimas.

“Consciente del daño que había cometido yo, soy consciente del daño que le hice a las víctimas, de los crímenes de lesa humanidad que cometí. Reparar ese daño es irreparable pero el acto que más valoran las víctimas es la verdad”, detalló Coral.

Durante la entrevista señaló que participó en 15 homicidios de los encontrados por la JEP debido a la “ambición de resultados” de sus comandantes, y afirmó que el coronel Jorge Alberto Amor (comandante de la Brigada 11), el coronel José Dumar Hernández (jefe de operaciones de la Brigada), y los comandantes del Batallón 79 Contraguerrillas mayor David Guzmán y coronel Efraín Prada, eran conocedores de la práctica criminal, en la cual no se respetaba ni siquiera la vida de los desmovilizados.

Por ejemplo el coronel afirmó que le contaba al coronel Giraldo que “iba a enviar a los soldados a traer las personas” cuando Giraldo señalaba desde la Brigada que “necesitaban un resultado”.

“Todos tienen conocimiento, en todas las unidades donde yo estuve nadie puede decir que no sabía lo que estaba pasando, yo no era una rueda suelta. (...) estaba por ejemplo mi coronel José Dumar Giraldo de la Brigada 11 cuando Giraldo decía que necesitaba un resultado yo iba a donde el mayor Efraín Prada y le decía necesito armamento, luego se coordinaba con los soldados para traer las víctimas” señaló el sargento Coral.

En relación con la desaparición de los cuerpos en condición de personas no identificadas manifestó que se solicitaba mover los cuerpos con autorización de las autoridades “y se llevaba los cuerpos a los cementerios”.

“Uno esperaba la carta dental, esperaba el acta de levantamiento, esos documentos y ya, con eso se hacía”, detalló.

Sobre los vínculos con paramilitares y su coordinación con los compañeros del batallón para la comisión de los falsos positivos, expresó que iniciaron en abril del 2005 cuando se realizó una operación en Llanogrande (Antioquia), “los guías eran paramilitares conseguidos por el mayor Guzmán”, y allí es asesinado el subteniente Jairo Suárez, quien iba a denunciar lo que estaba pasando.

Según Coral la relación con las AUC era estrecha, y venía desde el comandante del batallón hacia abajo, los crímenes eran tan abominables que los soldados fabricaban minas antipersona para colocarlas a las víctimas.

“En diciembre del 2005 yo le digo al paramilitar, lo llamo al teléfono, me contesta y le digo que necesito ar un resultado, él no sé de donde trae una persona, me la entrega en horas de la noche, ya cuando me lo entrega no tenía armamento para ponerle, entonces mando unos soldados a conseguirme un tubo de PVC, una brea, y con pólvora de fusil monto dos minas y les coloco una jeringa y se da el resultado”, narró.

Adicionalmente detalló que las víctimas a ultimar debían ser personas que no tuvieran familiares para que no fueran reconocidas o reclamadas. Y que bajo la participación del mayor Guzmán se cometían las bajas en coordinación con los paramilitares, “eramos amañados en hacer esas cosas”.