Alcalde de Cartagena revoca adjudicación de la APP del Corredor Portuario a KMA

Tras casi tres años negándose a firmar el contrato del proyecto de Corredor Portuario de Cartagena y Quinta Avenida, adjudicado por el exalcalde Pedrito Pereira, el alcalde William Dau anunció que revocó esa adjudicación con lo que queda completamente descartado la firma del contrato con el que el privado KMA Construcciones invertiría $1,9 billones en esa iniciativa de infraestructura vial.

La decisión de Dau se conoció luego de que KMA Construcciones instaurara una tutela contra el distrito y una denuncia penal por prevaricato contra el alcalde, justamente por no haber firmado esa adjudicación, según la empresa, sin ningún argumento legal.

Sin embargo, al anunciar la decisión de revocar esta APP, Dau indicó que lo hizo utilizó las herramientas que lo facultan jurídicamente y, según él, para evitar que los cartageneros sean sometidos a nuevos peajes internos por 30 años, porque tal como lo indicó en W Radio Sebastián Giraldo, el director jurídico de KMA, ese privado sacaría su inversión con la instalación de dos nuevos peajes y manteniendo los ahora existentes.

“En diciembre de 2019, el alcalde Pedrito Pereira, faltando 15 días para que se acabara su mandato e iniciara mi administración, adjudicó a la empresa KMA Construcciones el proyecto “Corredor Portuario de Cartagena”. Yo le pedí a Pedrito que no adjudicara ese contrato, y me mantengo en que no voy a permitir que castiguen a la ciudad imponiéndole peajes por 30 años más, como un negocio que solo beneficia a particulares y afecta a tantos cartageneros”, indicó Dau.