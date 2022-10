Carlos Mattos recurre a la justicia internacional

La Firma Víctor Mosquera Marí, defensa del empresario, presentó acciones internacionales ante organismos de derechos humanos al considerar que Carlos Mattos fue extraditado en forma irregular desde España.

“Además, es de público conocimiento que la Fiscalía General de la Nación hizo auto incriminarse al señor Mattos y cumplir con todos los puntos estipulados en el preacuerdo al que había llegado con el Ente Acusador y, posteriormente, de forma desleal, retiró el preacuerdo, lo que ocasionó que el señor Mattos quedara ante la opinión pública como culpable y sin posibilidades de ser absuelto, por lo cual no tuvo más opción que allanarse a cargos. Esto con la gravedad de que el señor Mattos, de buena fe, aceptó cargos conforme a los hechos jurídicamente relevantes presentados por la Fiscalía en la imputación y formulación de acusación, pero ahora el tribunal Superior de Bogotá arbitrariamente ha decidido que se debe mantener el allanamiento efectuado por el señor Mattos, pero se le debe investigar por nuevos hechos que no hacían parte ni de lo imputación ni de la acusación, violando así el principio internacional de la No Reformatio In Pejus”, dice la firma.

También tuvieron en cuenta la desmejora en las condiciones de salud de Mattos. “Esto a pesar de que el Tribunal Supremo Español al autorizar la extradición del señor Mattos puso como condición que el Estado de Colombia se debía comprometer a garantizar su derecho a la salud. "

Estas fueron las acciones internacionales: