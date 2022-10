Director de USPEC responde por celdas sin usar en cárcel El Bosque en Barranquilla

A propósito del hacinamiento que se alerta en las cárceles en Colombia, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, en compañía de la Uspec y el Inpec, inauguraron la cárcel El Bosque en Barranquilla con un presupuesto de 26.000 millones de pesos, sin embargo, las más de 510 celdas no se han podido usar porque falta personal del Inpec, adecuaciones, mallas y alojamientos, además de resocialización de aulas de clases, talles y demás.

En entrevista con La W, Andrés Díaz, director de la Uspec, aseguró que “en abril hicimos la entrega de la obra de estos 510 cupos carcelarios y posterior a ello recibimos unos requerimientos por parte del Inpec, que ellos consideraban necesarios, que incluía la construcción de un muro de cerramiento, la necesidad de hacer un cuarto nuevo para al circuito cerrado de televisión (…) hicimos el cálculo de esos recursos y nos vimos obligados a hacer una nueva contratación para cumplir con las obras”.

Además, especificó que las obras ya se adjudicaron la semana pasada y están a la espera de poder adjudicar la interventoría para empezar la acciones.

Por su parte, Milton Aníbal, integrante del sindicato de la cárcel El Bosque, explicó que “la situación para nosotros es preocupante porque el hacinamiento sigue creciendo, la razón principal porque fueron creados estas celdas fue para disminuir el hacinamiento y nosotros seguimos sufriendo en este momento”.

No obstante, el director de la USPEC controvirtió lo que dijo el denunciante: “no es cierto que la infraestructura se construya sin tener en cuenta al INPEC, nosotros socializamos y hay actas y documentos que certifican eso (…) no es cierto que hagamos las obras sin tener en cuenta lo que dice el INPEC y mucho menos que diseñemos las cárceles como si fueran apartamentos, porque si miran el terreno pueden evidenciar”.

Sin embargo, el actual Ministerio de Justicia en respuesta a La W, dijo que la construcción se hizo de forma incompleta y que ya se hizo toda la gestión para que se terminen las obras que faltan y se habiliten los cupos, además precisó que las obras serán entregadas en 6 meses.

El viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, estuvo hace una semana verificando la situación para que se cumplan los plazos definidos.

