Esto que pasó ayer es superior a lo que imaginaba: Camilo tras concierto en Madrid

El cantante colombiano Camilo colapsó este domingo el centro de Madrid con un concierto masivo que reunió al rededor de 60.000 personas que pudieron disfrutar de las presentaciones sorpresa de Evaluna y Pablo Alborán.

La W habló con el cantante, quien dijo sentirse en un sueño, orgulloso y completamente agradecido por esta experiencia que terminó siendo uno de los mejores días de su vida.

“Se me duermen las manos un poquito porque lo de ayer fue una de esas cosas para las que a uno no lo preparan, son cosas por encima de lo que uno cree”, afirmó.

Según el artista, este es el primer concierto que presenta de día, lo que lo dejó ver la cantidad de gente que lo acompañaba y sonreía por las canciones que estaba interpretando al lado de su esposa Evaluna y su colega Pablo Alborán.

“Era impresionante, cada vez que me corría un poquito veía gente encima de los edificios, cada vez se iban uniendo más”, “la gente se amontonaba por todo lado para poder ver el concierto, se llenaron calles que no estaban propuestas para llenarse, tocó poner repetidores y pantallas por todo lado”, contó.

La actuación de Camilo fues parte de la programación de Hispanidad 2022, organizada por la Comunidad de Madrid para conmemorar la Fiesta Nacional del 12 de Octubre.

El Día de la Hispanidad se tiene como una celebración familiar, es por eso que Camilo agradece por el amor de todos los integrantes de cada familias, desde los más pequeños hasta los más grandes se les vio disfrutar.

Y es que Camilo siempre se ha destacado por el cariño que le ofrece a los niños, en cada uno de sus conciertos, invita a un menor de edad que quiera acompañarlo a la tarima y le agradece por esta admiración. Madrid no fue excepción, pues se vieron lágrimas en varios menores.

“Lo de la relación de los niños ha sido por generosidad de ellos mismos, ellos conectan con la música, pero nunca me he sentado a escribir una canción pensando en que les gustará a ellos”, aseguró.

Además, dijo que las calles por las que se extendió el concierto, se notó como “un lugar seguro y feliz para los niños, para las familias, todo fue una energía bonita, luz, felicidad”.

Entre los asistentes, se pudo ver la presencia de el alcalde de Madrid, actores y artistas españoles, lo que hizo que la experiencia fuera aún más gratificante y significativa para el artista.

“Si yo me fuera hoy, no me quedaría pendiente nada, esto que pasó ayer es superior a lo que imaginaba”, dijo Echeverry a La W.

Por último, agregó que “el próximo año iremos de arriba pa bajo a Latinoamérica en medio de una gira, vamos a seguir creando música y seguir amándonos en familia”, concluyó.

Evaluna y Pablo Alborán, invitados de lujo

La alegría generalizada se convertió en catarsis cuando el colombiano presentó en el escenario a la cantante venezolana Evaluna, que también es su pareja sentimental, con la que interpretó su canción conjunta “Por primera vez” ante los gritos del público presente, regocijados ante la complicidad mostrada entre ambos.

No conforme con ello, Camilo volvió a sorprender a todos al invitar al escenario al español Pablo Alborán para cantar “El mismo aire”, donde la emoción tocó techo.

Camilo también tuvo tiempo de reivindicar la diversidad y rechazó la superficialidad de las redes sociales.

Escuche la entrevista aquí: