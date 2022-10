Es un trabajo delicado: Jesús Abad Colorado sobre colección de libros El Testigo

A propósito del lanzamiento de la colección de libros de El Testigo de Jesús Abad Colorado, el periodista conversó en La W sobre la idea que quiere transmitir con las más de 700 fotografías y crónicas.

Junto a María Belén Sáez, curadora de la colección, ya lanzaron esta publicación en Estados Unidos para retratar el conflicto armado en Colombia.

“Es un trabajo delicado para encontrarse con el rostro de la violencia. (…) Una mirada a un país como el nuestro a veces nos hace derramar lágrimas, pero tenemos que honrar la vida”, aseguró Jesús Abad Colorado sobre el propósito de la colección de libros El Testigo.

¿Qué tiene este nuevo trabajo de Jesús Abad Colorado?

Según contó el fotógrafo, son cerca de 1.400 páginas y más de 700 fotografías las que hacen parte de esta colección de libros. Además, tiene 200 nuevas imágenes de las que se conocían en su exposición El Testigo.

También incluye crónicas, entrevistas y testimonios en primera persona de personajes de la política colombiana como por ejemplo el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Jesús Abad Colorado aseguró que uno de los propósitos era mostrar a los protagonistas con una historia y no seres anónimos o “convertirlos en personas no identificadas”.

“Son más de 200 fotografías nuevas que reúne la colección El Testigo y están los nombres de las personas porque no son seres anónimos, son personas que durante décadas siempre han sido perdedores y no podemos convertirlos en personas no identificadas. Son hijos e hijas, hermanos y hermanas que han sido atropellados, no solo por los actores armados, sino por nuestra clase dirigente”, dijo el fotógrafo.

La curadora María Belén Sáez también aseguró que la realidad colombiana se debe afrontar con “valentía para hacer los cambios”.

“Nos conmueve entender que todo el mundo pareciera estar dispuesto a abandonar la postura y esa tentación ante un conflicto tan duro”, agregó Sáez.

